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بالأسماء .. أوائل الشهادة الإبتدائية بمحافظة الأقصر

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بالأسماء .. أوائل الشهادة الإبتدائية بمحافظة الأقصر بالأسماء .. أوائل الشهادة الإبتدائية بمحافظة الأقصر

صورة اوائل الشهادة الابتدائيه

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية بعد أن اعتمد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر النتائج بنسبة نجاح 77،7 % .
> وحصلت الطالبة ملك محمود محمد صادق الطالبة بمدرسة ناصر الإبتدائية بإسنا علي المركز الأول بمجموع 300 درجة وجاء الطالب جورج كرم اختوخ بمدرسة السلام الخاصة في المركز الثاني بمجموع 300 درجة .
> واحتل عبدالرحمن عبدالحميد الطالب بمدرسة مستعمرة الري للتعليم الأساسي المركز الثالث بمجموع 300 درجة فيما احتلت رحاب رجب سعيد الطالبة بمدرسة سيدي أبوالحجاج الإبتدائية المركز الرابع بمجموع 300 درجة تلتها في المركز الخامس ندي عبدالمعز عبدالفتاح الطالبة بمدرسة أرمنت الابتدائية بنات بمجموع 300 درجة .
> فيما جاء كريم أحمد السعدي الطالب بمدرسة أبوبكر الرسمية لغات في المركز السادس بمجموع 300 درجة تلاه في المركز السابع عنان عبدالناصر عبدالرحمن الطالب بمدرسة الراهبات بمجموع 300 درجة وجاء أحمد محي الدين الطالب بمدرسة الرزيقات بحري الابتدائية في المركز الثامن بمجموع 300 درجة .
> واحتلت منة الله أسامة محمد الطالبة بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض بإسنا المركز التاسع بمجموع 300 درجة تلاها في المركز العاشر بولا وجدي وليم الطالب بمدرسة أرمنت بنين بمجموع 299،9 درجة تلته في المركز الحادي عشر ندا مأمن عبدالكريم الطالبة بمدرسة محمود حسن بقرية الدير بمجموع 299،9 درجة .

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