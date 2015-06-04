العثور على جثة أحد منتسبى شرطة مكافحة المخدرات بمدينة درنة الليبية

قال الناطق باسم وزارة الداخلية الليبية الملازم طارق الخراز، إن الجثة التى عثر عليها على شاطئ الأثرون "غرب مدينة درنه 20 كيلو مترا" تعود لأحد منتسبى شرطة مكافحة المخدرات.

يذكر أن الهلال الأحمر فرع درنة انتشل جثة أحد منتسبى لشرطة مكافحة المخدرات مسعود محمد مسعود العبيدى من شاطئ الأثرون ، ونقلت الجثة إلى مستشفى الهريش فى مدينة درنة لإتمام الإجراءات اللازمة وتسليمها لذويه.

وأضاف الخراز أن العبيدى خطف من محل إقامته بحى "إمبخ" غرب درنة يوم الإثنين الماضى ، ولم ترد عنه أية معلومات عنه ، واتهم الخراز "عناصر التنظيمات الإرهابية فى درنة" بخطف وتصفية العبيدي، وكان تنظيم "داعش" نفذ مساء أمس الأربعاء ، حكم الإعدام بقطع الرأس على متطوع بالجيش ، كان قد أسره بمحور رأس الهلال قرب درنة يدعى عبد النبى الشرقاوي.

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