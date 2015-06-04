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مسئول سورى: هجمات لتنظيم داعش بسيارات مفخخة على الحسكة

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مسئول سورى: هجمات لتنظيم داعش بسيارات مفخخة على الحسكة مسئول سورى: هجمات لتنظيم داعش بسيارات مفخخة على الحسكة
قال محمد زعال العلى محافظ الحسكة السورية اليوم الخميس إن مقاتلين من تنظيم داعش فجروا أكثر من 12 شاحنة محملة بالمتفجرات عند نقاط تفتيش تابعة للجيش السورى حول مدينة الحسكة.

ويخوض الجيش السورى والقوات المتحالفة معه معارك لصد هجمات تنظيم داعش جنوبى مدينة الحسكة القريبة من الحدود العراقية.

وقال العلى للتلفزيون السورى الرسمى فى اتصال هاتفى من خارج المدينة "أكتر من ‭13 ‬ سيارة ‭ مفخخة هاجمت حواجز الجيش وبثوا حالة من الرعب والهلع بين المواطنين‬.‭" ‬

وعلى الرغم من الهجمات تمكن الجيش السورى والقوات المتحالفة معه من صد هجمات المقاتلين ونشر نقاط تفتيش جديدة فى أنحاء المحافظة.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الانسان إن مقاتلى تنظيم داعش باتوا على بعد 500 متر من المدخل الجنوبى لمدينة الحسكة.

وصعد تنظيم داعش عملياته العسكرية الخاطفة على الطرف الجنوبى للمدينة المقسمة إلى مناطق يحكمها النظام وأخرى إدارة كردية ذاتية.

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مصر 365