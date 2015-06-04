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الجيش الأمريكى: 17 غارة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق

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الجيش الأمريكى: 17 غارة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق الجيش الأمريكى: 17 غارة ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الخميس إن مقاتلات تابعة للحلف‭ ‬الذى تقوده الولايات المتحدة شنت 17 غارة جوية على أهداف لتنظيم داعش فى سوريا والعراق خلال 24 ساعة الأخيرة.

واستهدفت أربع غارات محيط مدينة الحسكة السورية حيث فجر مقاتلون من داعش أكثر من 12 شاحنة مليئة بالمتفجرات عند نقاط تفتيش تابعة للجيش السورى خلال الايام القليلة الماضية، وأوضح البيان أن أربع غارات أخرى استهدفت وحدات تكتيكية وعربات ومواقع مورتر قرب الرقة وكوبانى .

وفى العراق استهدفت تسع غارات وحدات تكتيكية لتنظيم داعش ومركبات ومبان وأسلحة آلية ثقيلة قرب بغداد وبيجى والموصل والرمادى وسنجار وتلعفر.

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