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اشتباكات فى سوريا بين الأكراد وتنظيم داعش تدفع آلاف إلى تركيا

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اشتباكات فى سوريا بين الأكراد وتنظيم داعش تدفع آلاف إلى تركيا اشتباكات فى سوريا بين الأكراد وتنظيم داعش تدفع آلاف إلى تركيا
قال مسئول تركى إن اكثر من ثلاثة آلاف سورى فروا الى تركيا منذ أمس الأربعاء من الاشتباكات بين تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد، ويحاول المقاتلون الأكراد إخراج المتشددين من مدينة تل ابيض فى محافظة الحسكة السورية بالقرب من بلدة اكاكالى التركية الحدودية.

وقال المسئول إن 3337 من السوريين العرب عبروا الى تركيا خلال أقل من يومين لتفادى الاشتباكات وغارات القصف التى يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم تنظيم داعش.

وقال المسئول إنه يجرى تسجيل السوريين وفحصهم طبيا فى معبر اكاكالى الحدودى، وتستضيف تركيا بالفعل 1.8 مليون سورى فروا من العنف فى بلادهم وتنتهج سياسة الحدود المفتوحة مع اللاجئين منذ بدء الحرب الأهلية قبل أربع سنوات، وفى الأشهر الأخيرة أغلقت معابر حدودية جزئيا لأسباب أمنية لكن عمال إغاثة عبروا عن مخاوف بشأن منع الناس من الفرار من القتال.

وقال عامل إغاثة إن قوات حرس الحدود التركية رفضت السماح بعبور آلاف من طالبى اللجوء فى الأسبوع الأخير فاتجه كثير منهم الى مناطق مختلفة داخل سوريا، وقال عامل الإغاثة "الانطباع الذى لدينا هو أن أنقرة تتوخى الحذر الشديد، إنها لا تريد تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين قبل الانتخابات مباشرة."

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مصر 365