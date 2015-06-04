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ديل بييرو: نحن محظوظون لوجود ميسي في حياتنا

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ديل بييرو: نحن محظوظون لوجود ميسي في حياتنا ديل بييرو: نحن محظوظون لوجود ميسي في حياتنا

أشاد أليساندرو ديل بييرو أيقونة نادي يوفنتوس بليونيل ميسي لاعب برشلونة مؤكدا أنه اللاعب الأفضل في العالم خلال الفترة الحالية.

جاء هذا في تصريحاته لموقع برشلونة الرسمي قبل ملاقاة البلوجرانا ويوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل في الملعب الأوليمبي ببرلين.

وتحدث ديل بييرو قائلا:"ميسي رقم واحد، هو لديه موهبة وسحر كبير".

وتابع"ميسي جزء من ميراث كرة القدم، ونحن محظوظون لأنه يعيش في وقتنا الحالي، وأننا نستطيع أن نستمتع بمشاهدته".

في الوقت ذاته أشاد لاعب الإيطالي السابق بشابي هيرنانديز لاعب برشلونة ومواطنه لاعب خط وسط يوفنتوس أندريا بيرلو قائلا أن الثنائي ظاهرة حقيقية في عالم الكرة.

وأضاف"كلا اللاعبان يمثلان جزء فريدا في تاريخ الكرة، لقد كان من دواعي سروري أن ألعب أمامهما".

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فيديو اليوم السابع

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