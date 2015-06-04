الداخلية: مجهولون استهدفوا سكة حديد الغربية بعبوة متفجرة.. واستعادة الحركة

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، بأنه تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد طنطا من خفير مزلقان الصوامع بقرية محلة أبو على دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سماع صوت انفجار على شريط السكة الحديد بتلك المنطقة.

انتقل ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين وجود قطع بشريط السكة الحديد حوالى 40 سم ، ناتج عن انفجار عبوة ، مما أدى لعطل الخط النازل (طنطا / المنصورة) بالكيلو 29/600 دائرة مركز شرطة المحلة الكبرى.

وتم العثور على جسم غريب بالخط الطالع (المنصورة / طنطا) بذات المنطقة جار التعامل معه بمعرفة خبراء المفرقعات بالمديرية، فتم إيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل (طنطا / المنصورة) والعكس بتلك المنطقة احترازياً، تم إعادة تشغليهما مرة أخرى.

وكلف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات أجهزة الأمن بملاحقة الجناة.