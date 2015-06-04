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قطار المنصورة يدهس موظفا أثناء عودته من عمله بميت سلسيل

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قطار المنصورة يدهس موظفا أثناء عودته من عمله بميت سلسيل قطار المنصورة يدهس موظفا أثناء عودته من عمله بميت سلسيل
دهس قطار موظفاً أثناء عودته من عمله بميت سلسليل أثناء عبوره المزلقان، تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بمصرع "عاطف سعد رزق"، 55 سنة، حارس بالتعاون الزراعى، تحت عجلات قطار المنصورة المنزلة، بمزلقان ميت سلسيل.

على الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجمعوا أشلاءه، وتسبب الحادث فى غضب العشرات من الأهالى وتجمهروا على شريط السكة الحديد، للمطالبة بعمل لوحات إرشادية ووضع إشارات التنبيه، لأنه ليس الحادث الأول وبعد وصول القيادات الأمنية إلى المكان وإقناع الأهالى بفتح الطريق مرة أخرى.

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مصر 365