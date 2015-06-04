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حجز ربة منزل استولت على 700 ألف جنيه من مواطنين بحجة تشغيلها فى شبرا

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حجز ربة منزل استولت على 700 ألف جنيه من مواطنين بحجة تشغيلها فى شبرا حجز ربة منزل استولت على 700 ألف جنيه من مواطنين بحجة تشغيلها فى شبرا
أمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحجز "ربة منزل" لحين وصول تحريات المباحث حول اتهامها بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 700 ألف جنيه بحجة تشغيلها فى كروت شحن المحمول.

تلقي الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من "أبوسريع جمعة عيد" و5 أشخاص آخرين اتهموا فيه "ياسمين.م" – 32 سنة – "ربة منزل" بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم بإعطائهم فوائد شهرية عن المبالغ المالية التى تتحصل عليها منهم، والتى بلغت 700 ألف جنيه ولم تقم برد تلك المبالغ أو إعطائهم أى فوائد فتم استئذان النيابة لضبطها، وتمكن ضباط المباحث بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة حمل قم 11639 لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أصدرت القرار السابق برئاسة مصطفى المتناوى، وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.
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