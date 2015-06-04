تفاصيل إصابة نبيل المغربى أقدم سجين سياسى ونقله للمستشفى حتى وفاته

كشف مصدر أمنى بوزارة الداخلية كواليس وفاة أقدم سجين سياسى "نبيل المغربى"، حيث تبين أنه شعر بوعكة صحية مؤخراً، وتم نقله إلى مستشفى السجن بطرة ومنها إلى مستشفى المنيل الجامعى إثر إصابته بالسرطان.

وأضاف المصدر، أن حالة "المغربى" بدأت تزداد سوءًا فى الآونة الأخيرة، واستجابه للعلاج بصورة بطيئة حتى لفط أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وأوضح المصدر، أن نبيل مغربى أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهرى الإرهابية" أصيب بوعكة صحية، أثناء جلسة محاكمته يوم 16 مايو الماضى، لاتهامه بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وحضر طبيب المحكمة إلى القاعة للكشف على المتهم بعد نقله فى غرفة خاصة، لضمان راحته ما تسبب فى تأخر انعقاد الجلسة وقتها.