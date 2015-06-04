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مدرس يعتدي على مدير مدرسة وعامل بسلاح أبيض بأسيوط

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مدرس يعتدي على مدير مدرسة وعامل بسلاح أبيض بأسيوط مدرس يعتدي على مدير مدرسة وعامل بسلاح أبيض بأسيوط

صورة أرشيفية

أصيب مدير مدرسة وعامل بطعنات إثر تعدى مدرس عليهما بمدرسة نزلة عبداللاه المشتركة الابتدائية بمركز أسيوط .

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من مدرسة نزلة عبداللاه المشتركة الابتدائية بقيام مدرس يدعى “أحمد.ح” بالتعدى بسلاح أبيض “مطواة” على مدير المدرسة ويدعى “سليمان وعامل يدعى” رجب ” أثناء خروجهما من المدرسة مما تسبب فى إصابتهما بجروح .

وأكد شهود عيان، أن المدرس اعتاد عدم الالتزام بوقت العمل وقام مدير المدرسة برفع مذكرة إلى مدير إدارة أسيوط التعليمية ضد المدرس، وصدر قرار بنقله إلى مدرسة قرقارص مركز أسيوط، مما أثار غضب المدرس وقام بالتعدى بسلاح أبيض على مدير المدرسة وعامل أثناء خروجهما من المدرسة، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

 

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