أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

جامعة الإسكندرية تناقش إستراتجية مكافحة الفساد بها

Google+ Print
جامعة الإسكندرية تناقش إستراتجية مكافحة الفساد بها جامعة الإسكندرية تناقش إستراتجية مكافحة الفساد بها

ناقش مجلس العمداء بجامعة الاسكندرية فى جلسته المنعقدة صباح الخميس الموافق 4/6/2015، برئاسة أ.د رشدى زهران رئيس الجامعة، تنفيذ الخطة متوسطة الأجـل  (18 شهر)، للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد فى جامعة الاسكندرية بكافة أشكاله لتصحيح المسار، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجامعة فى 13/5/2015 بتشكيل اللجنة التنفيذية لمحاربة الفساد بالجامعة تتولى تصميم ومتابعة الخطة التنفيذية للجامعة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع اللجنة الفرعية التنسيقية لمحاربة الفساد ورفع تقارير دورية إليها .

وقرر المجلس سرعة تشكيل لجنة مصغرة بكل كلية لوضع برنامج زمنى فى تنفيذ مهام الخطة التنفيذية الموضوعة فى إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

كما وافق المجلس على البدء بتنفيذ مجموعة من الأهداف المحددة فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الإدارية والعادات السلوكية الإيجابية والإلتزام بأداء العمل فى أوقاته بالجامعة،وعقد ندوات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالجامعة عن محاربة الفساد وحقوق وواجبات الموظف العام، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلى فى مجال مكافحة الفساد ، وإرساء مبادىء الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا