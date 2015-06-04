جامعة الإسكندرية تناقش إستراتجية مكافحة الفساد بها

ناقش مجلس العمداء بجامعة الاسكندرية فى جلسته المنعقدة صباح الخميس الموافق 4/6/2015، برئاسة أ.د رشدى زهران رئيس الجامعة، تنفيذ الخطة متوسطة الأجـل (18 شهر)، للإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد فى جامعة الاسكندرية بكافة أشكاله لتصحيح المسار، وذلك بعد صدور قرار رئيس الجامعة فى 13/5/2015 بتشكيل اللجنة التنفيذية لمحاربة الفساد بالجامعة تتولى تصميم ومتابعة الخطة التنفيذية للجامعة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع اللجنة الفرعية التنسيقية لمحاربة الفساد ورفع تقارير دورية إليها .

وقرر المجلس سرعة تشكيل لجنة مصغرة بكل كلية لوضع برنامج زمنى فى تنفيذ مهام الخطة التنفيذية الموضوعة فى إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

كما وافق المجلس على البدء بتنفيذ مجموعة من الأهداف المحددة فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن نشر ثقافة محاربة الفساد بالجامعة وترسيخ القيم الإدارية والعادات السلوكية الإيجابية والإلتزام بأداء العمل فى أوقاته بالجامعة،وعقد ندوات وورش عمل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالجامعة عن محاربة الفساد وحقوق وواجبات الموظف العام، ورفع مستوى الوعى الجماهيرى بخطورة الفساد وأهمية مكافحته، وتعزيز التعاون مع المجتمع المحلى فى مجال مكافحة الفساد ، وإرساء مبادىء الشفافية والنزاهة فى كافة عناصر المنظومة الإدارية.