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الداخلية: وفاة نبيل المغربى داخل المستشفى نتيجة إصابته بالسرطان

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الداخلية: وفاة نبيل المغربى داخل المستشفى نتيجة إصابته بالسرطان الداخلية: وفاة نبيل المغربى داخل المستشفى نتيجة إصابته بالسرطان

أفاد مصدر أمنى بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، بأن نبيل المغربى أقدم سجين سياسى توفى داخل مستشفى المنيل الجامعى، حيث تم نقله للمستشفى منذ 10 أيام، بعد تدهور صحته نتيجة إصابته بالسرطان. كان نبيل مغربى أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الظواهرى” أصيب بوعكة صحية قبل بدء جلسة محاكمته ضمن 68 متهما آخرين منهم 54 حاضرا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم “القاعدة”، لاتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

 

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