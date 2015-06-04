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حبس شخصين حاولا تهريب 30 طن مواد بترولية بالسويس

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حبس شخصين حاولا تهريب 30 طن مواد بترولية بالسويس حبس شخصين حاولا تهريب 30 طن مواد بترولية بالسويس

قررت نيابة السويس، ظهر اليوم “الخميس” حبس شخصين، وذلك لمحاولتهما تهريب 30 طن مواد بترولية من خلال سيارة نقل، مساء أمس، وبيعها بالسوق السوداء، والاستفادة من فروق الأسعار، 4 أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار التحفظ على السيارة والمواد البترولية بأحد المناطق الأمنية، تمهيداً لنقلها لأحد شركات البترول الحكومية.

 وكانت قوات الأمن قد تمكنت أمس من ضبط المُتهمين والسيارة بطريق السويس القاهرة الصحراوي، بعد أن استولو على المواد البترولية بطرق غير شرعية، وبالمخالفة للقانون بطريق وادي حجول بمساعدة بعض الأعراب.

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