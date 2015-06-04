الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق مع ظهور بعض السحب على الجبال شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق الداخلية المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الغربية وقد يتشكل الضباب الخفيف غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 35 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 50 كم/ساعة على البحر والمناطق المكشوفة.

البحر .. مضطرب خلال النهار يصبح متوسط الموج مع صباح الغد .. بارتفاع من قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام قرب الساحل ومن خمسة إلى سبعة وتسعة أقدام بالعمق يصبح ثلاثة الى خمسة اقدام مع صباح الغد الباكر .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و تسع دقائق صباحا وعند الثامنة و17 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 45 30 85 15 .

> دبي 46 32 80 15 .

> الشارقة 47 30 80 15.

> عجمان 47 30 75 10.

> أم القيوين 46 29 75 10 .

> رأس الخيمة 47 28 75 10 .

> الفجيرة 40 33 80 20.

> العين 47 31 70 10 .

> ليوا 48 29 85 15 .

> الرويس 44 28 90 15 .

> السلع 43 29 90 20.

> دلما 40 31 90 30 .

> طنب الصغرى 41 31 85 35 .

> طنب الكبرى 41 31 85 35 .

> أبوموسى 40 32 85 35.