أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

Google+ Print
الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا على بعض المناطق مع ظهور بعض السحب على الجبال شرقا قد تكون ركامية بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر وتكون مثيرة للغبار على المناطق الداخلية المكشوفة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على السواحل الغربية وقد يتشكل الضباب الخفيف غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 -  35 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 50 كم/ساعة على البحر والمناطق المكشوفة.

البحر .. مضطرب خلال النهار يصبح متوسط الموج مع صباح الغد .. بارتفاع من قدمين الى ثلاثة واربعة أقدام قرب الساحل ومن خمسة إلى سبعة وتسعة أقدام بالعمق يصبح ثلاثة الى خمسة اقدام مع صباح الغد الباكر .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثالثة و 43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة التاسعة و تسع دقائق صباحا وعند الثامنة و17 دقيقة مساء.
>                           درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    45      30               85       15 .
> دبي                        46     32               80       15 .
> الشارقة                   47     30                80       15.
> عجمان                    47    30                75       10.
> أم القيوين                46     29                75       10 .
> رأس الخيمة              47    28                75       10 .
> الفجيرة                   40    33                 80       20.
> العين                     47     31                70       10 .
> ليوا                       48     29               85        15 .
> الرويس                  44     28               90        15 .
> السلع                    43     29                90       20.
> دلما                      40     31                90       30 .
> طنب الصغرى          41      31                85      35 .
> طنب الكبرى            41      31               85       35 .
> أبوموسى               40      32                85       35.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية