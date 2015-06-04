رسميا.. كيلليني يغيب عن نهائي دوري الأبطال

تأكد رسميا غياب مدافع يوفنتوس جيورجيو كيلليني عن مواجهة برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام السبت المقبل في الملعب الأوليمبي ببرلين.

وكان كيلليني قد تعرض للإصابة يوم الأربعاء في مران فريقه مما أدى لخروجه منه من أجل خضوعه لبعض الفحوصات الطبية.

وأعلن يوفنتوس عبر موقعه الرسمي أن الآشعة التي خضع لها المدافع الإيطالي أثبتت عدم قدرته على اللحاق بلقاء برشلونة.

وفي نفس السياق تلقى يوفنتوس نبأ جيدا بمشاركة أندريا بارزالي في مران يوم الخميس كاملا، بعدما كان تعرض للإصابة في مران سابق ليكون جاهزا لتعويض غياب كيلليني في النهائي.