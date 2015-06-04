نهائي_الأبطال – باقي يومين.. ثاني نهائي لتيفيز ضد برشلونة ولبيرلو ضد ' الزعيم الصغير '

يومان متبقيان على النهائي الحلم في دوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 بين العملاق الإيطالي يوفنتوس والمارد الإسباني برشلونة.

يقدم FilGoal.com تغطية خاصة لنهائي الأبطال الذي سينطلق يوم 6 يونيو المقبل من خلال عد تنازلي نستعرض به يوميا معلومة تخص اللقاء المنتظر بالعاصمة الألمانية برلين.

اليوم ونحن على بعد يومين من النهائي، نقدم المعلومة الخاصة بالرقم 2. سيخوض النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز ثاني نهائي له بدوري الأبطال ضد بطل إسبانيا، نادي برشلونة. ونفس الأمر بالنسبة لمايسترو يوفنتوس، أندريا بيرلو، الذي سيواجه المدافع خافيير ماسكيرانو أو "الزعيم الصغير" للمرة الثانية في مباراة نهائية بالمسابقة القارية.

تيفيز VS برشلونة

تيفيز كان ضمن كتيبة السير أليكس فيرجسون موسم 2008-2009 حين وصل لنهائي المسابقة بقميص الشياطين الحمر لمواجهة رجال جوسيب جوارديولا بالملعب الأوليمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

جلس بديلا مع إطلاق الحكم صافرة بدء الموقعة النهائية، وأشركه المدرب الإسكتلاندي مع بداية الشوط الثاني في ظل تأخر مانشستر يونايتد بهدف النجم الكاميروني صامويل إيتو.

تيفيز لم يستطع فعل شيئا أمام فريق استثنائي لبرشلونة تلك الليلة، استطاع الأخير الحد من خطورة جميع لاعبي النادي الإنجليزي، وعلى رأسهم صاحب الكرة الذهبية وقتها، كريستيانو رونالدو.

برشلونة هزم يونايتد بثنائية ذلك النهائي وحرم "الأباتشي" من الحفاظ على اللقب مع أصحاب الرداء الأحمر.

بيرلو VS ماسكيرانو

"المايسترو" ضد ماسكيرانو أو "الزعيم الصغير" كما كان يطلق عليه في نادي ريفر بلات الأرجنتيني حين خلف أسطورة الفريق ليوناردو روبن أسترادا، تواجها بنهائي دوري أبطال أوروبا من 8 سنوات. بيرلو مع ميلان وماسكيرانو مع ليفربول.

بيرلو كالعادة، قدم واحدة من أجمل مبارياته بقميص الروسونيري. وكان ماسكيرانو في الجهة المقابلة يلعب في منتصف الميدان بالقميص الأحمر لليفربول.

بيرلو سبب صعوبات كبيرة للنادي الإنجليزي تلك الليلة، تسديدته كانت سببا لتقدم ميلان بهدف فيليبو إنزاجي. ولم يجد ماسكيرانو حلا سوى عرقلته عندما أراد استخلاص الكرة منه، تدخل عليه بخشونة في الدقيقة 58 لينال البطاقة الصفراء.

ماسكيرانو خسر نهائي الثأر لميلان على ليفربول بنتيجة 2-1. والآن، سيواجه أندريا مجددا في النهائي.