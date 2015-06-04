بيدرو يمدد تعاقده مع برشلونة

وافق بيدرو رودريجيز لاعب برشلونة على تمديد تعاقده مع النادي الكتالوني لثلاث سنوات أخرى ليضمن بقائه في صفوف الفريق حتى عام 2019.

وأفاد الموقع الرسمي لبرشلونة بأن بيدرو وافق على تمديد تعاقده الذي ينتهي في عام 2016 لثلاث سنوات أخرى، مقابل شرط جزائي يساوي 150 مليون يورو.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على العقد الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد بيدرو هو ثاني لاعب يوافق على تمديد تعاقده مع برشلونة بعد الظهير الأيسر للفريق

خوردي ألبا الذي وقع على عقد بنفس قيمة الشرط الجزائي.

وكان بيدرو قد أكد في وقت سابق أنه قد يفكر في الرحيل عن برشلونة بسبب قلة مشاركته في المباريات خلال الموسم الجاري مع المدرب لويس إنريكي، قبل أن يقرر الموافقة على تمديد تعاقده.

ويعد اللاعب الإسباني من ناشئي برشلونة، ونجح في التتويج بـ18 لقب مع البلوجرانا طوال مسيرته.