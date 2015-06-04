جو هارت: أتمنى فوز برشلونة بدوري الأبطال

يتمنى جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل على حساب يوفنتوس.

ويلاقي برشلونة نظيره يوفنتوس في نهائي دوري الأبطال في الملعب الأوليمبي ببرلين.

وشهد دور الـ16 تفوق برشلونة على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف في مجموع المباراتين، حيث قدم هارت أداء جيدا نال عليه الإشادة بعد تصديه لأكثر من فرصة هدف محقق أمام البلوجرانا.

وتحدث حارس مانشستر سيتي لصحيفة "ميرور" الإنجليزية قائلا:"أتمنى أن يفوز برشلونة باللقب، وكل ذلك الفضل سيكون بسبب ليونيل ميسي".

وأضاف"يوفنتوس قدم بطولة رائعة، الفريقان هم الأفضل حاليا في أوروبا".

وتابع"منذ شهر ديسمبر الماضي وميسي يعيش حالة تألق، أي منافس يحتاج لخمسة أو ستة لاعبين من أجل إيقافه، ولكن حينها سوف يمرر الكرة لأحد زملائه ثم يسجلون هدفا"