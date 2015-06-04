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رسميا .. ديبالا ينضم ليوفنتوس

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رسميا .. ديبالا ينضم ليوفنتوس رسميا .. ديبالا ينضم ليوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس يوم الخميس عن إتمام أولى صفقاته الصيفية بضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا قادما من باليرمو لمدة خمس سنوات.

وكان ديبالا قد تألق خلال الموسم المنقضي مع باليرمو حيث سجل 13 هدفا في الدوري.

ونشر يوفنتوس بيانا عبر موقعه الرسمي أفاد باجتياز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح وأنه

وقع على عقد يمتد لخمس سنوات مقابل 32 مليون يورو لناديه السابق.

هذا بالإضافة إلى 8 مليون يورو أخرى يتم دفعها لباليرمو كحوافز إضافية حال نجاح اللاعب مع يوفنتوس.

يذكر أنه كانت هناك بعض الأنباء التي أشارت إلى وجود اهتمام من أرسنال بضم اللاعب، لكن آرسين فينجر نفى كل ذك الأمر جملة وتفصيلا.

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