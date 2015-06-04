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سقوط شبكة لتسهيل الدعارة للساقطات بالأقصر

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سقوط شبكة لتسهيل الدعارة للساقطات بالأقصر سقوط شبكة لتسهيل الدعارة للساقطات بالأقصر

 

ضبطت مباحث الآداب بمديرية أمن الأقصر لتسهيل الدعارة للنسوة الساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، تديرها سيدة في نهاية عقدها السادس داخل إحدى الشقق السكنية بوسط المدينة .

تلقي اللواء حسام المناوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من العميد محمد هندي رئيس المباحث الجنائية بالمديرية بورود معلومات للرائد باسم عبدالسلام رئيس مباحث الآداب بقيام ل. م. ا 57 سنة وشهرتها ” سكر” بإدارة شبكة دعارة بإحدي الشقق السكنية بشارع الأسايطة المتفرع من شارع رمسيس بوسط المدينة .

وبعد تقنين الأوضاع واستئذان النيابة العامة داهمت قوة من مباحث الآداب مسكن المذكورة وتم ضبطها وسيدة أخري تدعي وفاء. أ.ح.ع 54 سنة وبصحبتهما عبدالكريم.م.أ 59 سنة عامل زراعي مقيم أرمنت وحسن.أ.م.ي 21 سنة مقيم البياضية وأحمد.ث.ح 22 سنة مقيم القبلي قامولا .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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