مصادر: جهات التحقيق تدرس فتح تحقيقات جديدة للتوصل لقتلة متظاهرى ثورة يناير

كشفت مصادر مطلعة، أن جهات التحقيق تدرس فتح تحقيقات جديدة للكشف عن المتهمين الأصليين بقتل شهداء ثورة 25 يناير وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم القتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين أثناء أحداث الثورة، وذلك بعد تأييد براءة العادلى ومساعدية من تهمة الاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين.

وأوضحت المصادر أن جهات التحقيق ستقوم بتكليف أجهزة البحث والتحرى لاتخاذ الإجراءات القانونية للتوصل إلى المتهمين الأصليين والقبض عليهم وتقديمهم للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة للقصاص.

وأضافت أن براءة العادلى ومساعديه من قتل التظاهرين هى أحكام نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها أو التحقيق معهم مرة أخرى فى ذات الاتهامات، وأن هذه الأحكام لا تعنى إغلاق القضية وضياع حقوق الشهداء، ولكن هناك متهمين أصليين وعلى جهات التحقيق فتح تحقيقات جديدة للتوصل اليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك وقتا كافيا أمام جهات التحقيق وأجهزة البحث والتحرى للتوصل إلى المتهمين الفعليين، وإحالتهم للمحاكمة، حيث إنه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية تسقط العقوبة بعد مرور 10 سنوات على ارتكاب الجناية وهو ما يعنى أن أمام الجهات وقت حتى عام 2021.

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