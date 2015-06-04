أولى صور للقاء الرئيس السيسى زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر إقامته ببرلين اليوم الخميس، فولكر كاودر زعيم الأغلبية بالبرلمان الألمانى البوندستاج، وتناول اللقاء عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك لمصر وألمانيا فى إطار الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين فى المجالات كافة.

ووصف فولكهارد كاودر زعيم الكتلة البرلمانية للائتلاف الحاكم فى ألمانيا اللقاء بأنه "إيجابى وبناء وتم فى أجواء ودية للغاية".

وأضاف زعيم الكتلة البرلمانية التى تضم حزبى المسيحى الديمقراطى والديمقراطى الاجتماعى، أن اللقاء تناول التطور الاقتصادى المطلوب فى مصر، والذى يعد ضرورة ملحة لدفع عملية التنمية، وقال إن المناقشات تطرقت كذلك لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد البرلمانى الألمانى البارز، أن مصر تعد دولة محورية لاستقرار المنطقة، وتابع: "إننى أضع ثقتى فى الرئيس السيسى.. ونحن ندعم مصر واستقرارها الذى يساعد على الاستقرار فى المنطقة ككل".

وحول الاتفاق بين ألمانيا ومصر بشأن ليبيا قال: "نحن اتفقنا أن يكون هناك مجموعة عمل مشتركة لبحث الملف الليبى والحكومات هى التى لابد أن تتحرك بشكل مكثف للوصول للحلول"، مشير إلى أن أوروبا تحتاج إلى هذا التعاون مع مصر من أجل استقرار المنطقة.

يذكر أن فولكر كاودر تولى منصب الأمين العام الفخرى لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى فى ولاية بادن فورتمبيرج منذ عام 1991 وحتى عام 2005 وتقلد منصب السكرتير البرلمانى للكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى / CSU منذ عام 2002 وحتى 2005، وأصبح الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى عام 2005، ومنذ نوفمبر 2005 وهو رئيس مجموعة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى / CSU البرلمانية فى البرلمان الألمانى.

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