إصابة ضابط وموظفين فى انفجار عبوة زرعها إرهابيون بجوار مجلس مدينة الفيوم

أصيب ضابط بالأحوال المدنية وموظفان، فى انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، منذ قليل، بجوار مجلس مدينة الفيوم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان أهالى مدينة الفيوم سمعوا، منذ قليل، صوت انفجار قوى، وتبين أن مجهولين زرعوا عبوة بدائية الصنع بجوار مجلس مدينة الفيوم، وتسبب الانفجار فى إصابة المقدم "محمد يوسف" بالأحوال المدنية، و"قرنى محمود عبد الجواد"، 53 سنة موظف بمجلس المدينة، و"حمدى أحمد خميس" 34 سنة موظف بمجلس المدينة، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، كما تسبب الانفجار فى انقطاع التيار الكهربائى لدقائق قليلة عن مدينة الفيوم وعاد مرة أخرى، ويقوم الآن خبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة.

سماع دوى انفجار قوى بجوار مجلس مدينة الفيوم

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