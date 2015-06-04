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حريق بـ20 منزلا بقرية عرب القداديح بأسيوط

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حريق بـ20 منزلا بقرية عرب القداديح بأسيوط حريق بـ20 منزلا بقرية عرب القداديح بأسيوط
شب حريق هائل قبل قليل التهم 20 منزلا بقرية عرب القداديح التابعة بمركز ابنوب دون خسائر بشرية، ونفوق عدد كبير من المواشى بمنازل قاطنى القرية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محسن شريت رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب يفيد باشتعال النيران بعدد من المنازل بقرية عرب القداديح التابعة لمركز أبنوب.

وعلى الفور انتقل اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط وقوات الدفاع المدنى والإطفاء والإسعاف وتم محاصرة النيران، وبالحصر تبين احتراق أكثر من 20 منزلا وقضاء النيران على محتويات المنازل من ماشية وحيوانات وأثاث والغلال دون خسائر بشرية عدا إصابات طفيفة ببعض المشاركين فى الإطفاء.

ورجح مصدر أمنى أن يكون سبب الحريق ماسا كهربائيا، ونظرًا لتجاور المنازل ووجود بعض مخلفات الزراعة من الخوص على أسقف المنازل وخلفها ساعد على انتشار النيران بسرعة، تحرر محضر بالواقعة وجار البحث عن أسباب اشتعال النيران وحصر التلفيات.

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مصر 365