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«الجزار»: ينفي إغلاق 15 مزرعة دواجن لمخالفتها الاشتراطات الصحية‎

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«الجزار»: ينفي إغلاق 15 مزرعة دواجن لمخالفتها الاشتراطات الصحية‎ «الجزار»: ينفي إغلاق 15 مزرعة دواجن لمخالفتها الاشتراطات الصحية‎

نفى العميد علي الجزار،رئيس مدينة أرمنت جنوب الأقصر إغلاق 15 مزرعة دواجن لمُخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأوضح “الجزار” أن ما تم مجرد تشكيل لجنة تفتيشية للمرورعلى مزارع الدواجن، لتوفيق أوضاعها، مشيراً إلى أنه يستبعد تماماً حتى في المستقبل، أن يتم إغلاق أية مزرعة توفر فرص عمل، ودخل لعشرات الأسر إلا إذا كانت لها مخالفات جسيمة، وتستدعي ذلك خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
> وقالت الدكتورة سوزيت ميلاد، إن إدارة الطب البيطري بالأقصر، لا تعلم شيئاً عن إغلاق 15 مزرعة دواجن، مؤكدةً أن الإدارة لم تغلق منذ بداية العام سوى مزرعةٍ واحدة غلقٍ مؤقت لمدة 6 شهور بعد ظهور بؤرة لانفلونزا الطيور بها .
> وكان عدد من المواقع ، قد نشر خبراً مفاده إغلاق 15 مزرعة دواجن خلال حملة، قادها العميد علي الجزار، رئيس مدينة أرمنت جنوب الأقصر.

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