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غطاس مصرى ينفذ أطول غطسة فى العالم بسفاجا

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>تشهد منطقة شرم الناقة، جنوب مدينة سفاجا، اليوم قيام غطاس مصرى بتحطيم رقم موسوعة جينيس فى الغطس، ومن المقرر أن يقوم بالغطس لمدة 55 ساعة، بدلاً من 51 ساعة و4 دقائق التى سجلتها موسوعة جينيس.

ومن المقرر أن يستهلك الغطاس المصرى، ولاء حافظ، 55 تنك أكسجين، بمساعدة 25 شخصا من جنسيات مختلفة أغلبها هولندى وألمانى وروسى ونمساوى، لينفذ أطول غطسة فى العالم بمنطقة شرم الناقة جنوب سفاجا .

وتقام تلك المسابقة "أطول غطسة فى العالم " تحت رعاية رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة البحر الأحمر.

الغطاس ولاء حافظ خلال أستعداده لبدء الغطسه -اليوم السابع -6 -2015
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الغطاس ولاء حافظ خلال أستعداده لبدء الغطسه

الغطاس يستعين بـ 25 شخص من جنسيات مختلفة لمساعدته في تنفيذ الغطسه -اليوم السابع -6 -2015
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الغطاس يستعين بـ 25 شخص من جنسيات مختلفة لمساعدته في تنفيذ الغطسه


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