رئيس الغرفة التجارية بالشرقية: العامل الكفءعند صاحب العمل أغلى من ابنه

أكد أسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، أننا يجب أن يكون لدينا ثقة فى رجال الأعمال، وأنهم جادون فى توظيف الشباب الجيد، قائلا "إن العامل الكفء بالنسبة لصاحب العمل أغلى من ابنه، ويتمسك به ولايفرط فيه بسهولة أبداً".

وأضاف "سلطان" فى كلمته خلال افتتاحه ملتقى التوظيف الأول بالشرقية باستاد الزقازيق الرياضى، أن الـ50 شركة المشاركة فى الملتقى جادة فى الوظائف التى تقدمها وتبحث عن أيدٍ عاملة وموظفين يتمتعون بالكفاءة.

وكان الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، يرافقة ناهد العشرى، قد افتتحا ملتقى التوظيف الأول بالشرقية، والذى تنسقه الغرفة التجارية بمشاركة 50 شركة من العاشر من رمضان وبلبيس والصالحية والزقازيق، والذى سيوفر 5 آلاف فرصة عمل.