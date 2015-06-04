محلب يصدر قرارا بتخصيص أراض بجنوب سيناء لإقامة مدرسة وإدارة تموينية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من القرارات الخاصة بتخصيص عدد من قطع الأراضى، لإقامة بعض المشروعات الخدمية ومنها تخصيص مساحة 500 م2 بمدينة طابا ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية، لإقامة إدارة تموينية.

وتخصيص مساحة 5000م2 بمدينة أبو زنيمة ملك محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إعداد مهنى وتخصيص مساحة 4200م2 بمدينة رأس سدر ملك محافظة جنوب سيناء بالمجان، لصالح هيئة الأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية.

كما تم تخصيص ثلاث قطع أرض أملاك دولة الكائنة بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 30x25م بالمساعيد بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف لإقامة مسجد عمرو بن العاص.

وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 16800م2 بمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لوزارة الدفاع والإنتاج الحربى، بالمجان لإقامة مركز طبى متكامل تابع للقوات المسلحة.

وتخصيص قطعة أرض بمساحة 800م2، بناحية قرية دهميت – مركز نصر النوبة محافظة أسوان لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمجان، لإقامة مركز ثقافى للتراث النوبى عليها وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000م2 من أملاك الدولة لصالح الوحدة المحلية لقرية أم عقبة لإقامة مخبز إلى (هدية من القوات المسلحة) بمنطقة الفتح بقرية أم عقبة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 70x100م والواقعة بقرية سلمانة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح الأزهر الشريف بالمجان لإقامة مجمع أزهرى تعليمى (ابتدائى، إعدادى، ثانوى).

وصدر قرار بإعادة تخصيص عدد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى مشروعات توليد الكهرباء من الفحم بنظام حق الانتفاع وفقاً للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الوزراء، ومنها مساحة 2838 فدانا - بوادى الحمراوين – محافظة البحر الأحمر ومساحة 410 أفدنة – بسفاجا – محافظة البحر الأحمر ومساحة 2000 فدان – برأس غارب – محافظة البحر الأحمر و مساحة 865.32 فدان – بسيدى شبيب – محافظة البحر الأحمر.

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