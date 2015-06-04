إخلاء سبيل 3 متهمين بينهم مدرس لاتهامهم فى أحداث الألف مسكن

قررت الدائرة 4 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، برئاسة المستشار حسن حسانين، إخلاء سبيل حارسى عقار ومدرس، بكفالة 200 جنيه، على خلفية اتهامهم بالقتل والتحريض على العنف بالتزامن مع الذكرى الأولى باحتفالات 25 يناير 2014 بالألف مسكن.

ودافع إسماعيل الرشيدى، محامى المتهمين، بمبررات الحبس الاحتياطى، وشيوع الاتهام، وعدم وجود ثمة أحراز، بالإضافة إلى عدم وجود ثمة دليل بالأوراق، وانقضاء الحد الأقصى من الحبس الاحتياطى للمتهمين.

والمتهمون المخلى سبيلهم فى القضية رقم 1311 لسنة 2014 جنح عين شمس هم كل من "وليد محمود حسن، مدرس رياضيات، حماده محمد عبد السلام، حارس عقار، وشقيقه عبد السلام محمد عبد السلام، حارس عقار".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم "القتل، والشروع فى القتل، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخائر، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، والاعتداء على قوات الشرطة، وقطع الطريق العام".

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2014 بالتزامن مع احتفالات الذكرى الأولى لثورة 25 يناير، والتى راح ضحيتها 32 شخصا بالألف مسكن، حيث تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين الثلاثة أثناء الأحداث بحوزتهم أسلحة وذخائر.