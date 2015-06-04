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مسجل خطر ينهى حياة نجل شقيقته بسبب خلافات على "شبشب" بالمنوفية

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مسجل خطر ينهى حياة نجل شقيقته بسبب خلافات على "شبشب" بالمنوفية مسجل خطر ينهى حياة نجل شقيقته بسبب خلافات على "شبشب" بالمنوفية
مزق صاحب محل أحذية بالعزبة الغربية بمدينة شبين الكوم بالمنوفية جسد نجل شقيقته، بسبب خلافات على بيع شبشب لا يتجاوز سعره 14 جنيها لأحد الزبائن، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من وصول كرم ح ا 21 عاما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى جثة هامدة.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام حسن ا 53 عاما مسجل خطر قتل، بتمزيق جسد المجنى عليه بسبب خلافات على بيع شبشب لا يتجاوز ثمنه 14 جنيها حال قيام أحد الأهالى بشرائه من محل المجنى عليه، قام المتهم مع أولاده بتمزيق جسد المجنى عليه بحجة أنه يقوم بترغيب الزبائن بشراء من محل أمام محل المتهم، الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وقام بتمزيقه بمطواة، وتبين وجود خلافات سابقة بسبب شراكة قديمة بينهما، وتم إلقاء القبض على المتهم ونجله على 25 عاما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365