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الداخلية: لا توجد إصابات فى انفجار السكة الحديد بالفيوم

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الداخلية: لا توجد إصابات فى انفجار السكة الحديد بالفيوم الداخلية: لا توجد إصابات فى انفجار السكة الحديد بالفيوم
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية بشأن الانفجار الذى وقع بالفيوم، صباح اليوم الخميس، بأنه تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد الفيوم من إدارة شرطة نجدة الفيوم بانفجار جسم غريب بشريط السكة الحديد ما بين مزلقان الدائرى ومحطة العامرية - دائرة مركز شرطة الفيوم ـ ما أدى لعطل الخط الفردى (الفيوم / الواسطى) بتلك المنطقة.

انتقل ضباط الشرطة إلى مكان الواقعة، وتبين حدوث انفجار جسم غريب نجم عنه جبر بشريط السكة الحديد بطول حوالى 60 سم وتلف بعض الفلنكات ولم تحدث ثمة إصابات.

كلف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات إدارة البحث الجنائى بالإدارة بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها تنسيقًا ومديرية أمن الفيوم، وتحرر المحضر رقم 4/286 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد الفيوم وأرسل لمركز الفيوم وعرضه على النيابة.

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