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‫إنذار للداخلية لتنفيذ حكم حبس أحمد موسى‬‎

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‫إنذار للداخلية لتنفيذ حكم حبس أحمد موسى‬‎ ‫إنذار للداخلية لتنفيذ حكم حبس أحمد موسى‬‎

أحمد موسي

أرسل محامي الدكتور اسامة الغزالي حرب إنذار إلي وزارة الداخلية ممثلة في قسم شرطة أول مدينة نصر للمطالبة بتنفيذ حكم الحبس الصادر من محكمة الجنح الشهر الماضي والذي يقضي بحبس الإعلامي احمد موسي سنة مع الشغل.
> وقال المحامي في الانذار الذي ارسله أمس لقسم الشرطة أن الحكم بحق المتهم احمد علي موسي موسي شحاته، سنة وكفالة 10الاف جنيه عن التهمة الأولى وحبس سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 20 الف جنيه عن التهمة الثانية والزامه بدفع التعويض المدني واتعاب المحاماة، بعد ادانته بسب وقذف موكله.

وأكد أن الحكم صدر حضورياً على المتهم وانه طبقاً للقانون أصبح واجب النفاذ، مشيراً إلي أن عدم تنفيذ الحكم حتى الان يعتبر ضرباً بالحكم في عرض الحائط.

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