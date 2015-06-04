محافظ الشرقية: لن نسمح بالرشوة والمجاملة كما كان يحدث فى السابق

أكد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، أن سوف يتابع بنفسة الـ 50 شركة التى شاركت فى ملتقى التوظيف اليوم، قائلا: "سأحاسب بنفسى أى شركة خدعت الشباب وقدمت وظيفة وهمية، إنه لم يسمح بالتلاعب بطموحات الشباب، لافتا أنه لا يوجد أى وظائف يستطيع القطاع الحكومى توفيرها فى الفترة الحالية، والآن لا يوجد إلا خيارين أما القطاع الخاص أو عمل مشروع ".

وأضاف المحافظ خلال افتتاحه ملتقى التوظيف الأول بالشرقية بحضور ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، انه تم فتح مقرات لمشروع القومى "مشروعك" فى كافة مراكز المحافظة للتيسيرعلى الشباب وعدم تعطليهم أو فتح باب للمجاملة أو الرشوة كما كان يحدث فى السابق.