بالصور.. وزير التموين يغير مسار جولته ببنها ويتجه لتفقد شونة أقماح

غَيَّرَ الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مسار جولته والمقرر أن تبدأ اليوم الخميس، بافتتاح المبنى الجديد لمديرية التموين بمحافظة القليوبية، متجهًا إلى إحدى شون استلام الاقماح بمنطقة اتريب ببنها، للتأكد من تيسير إجراءات استلام القمح المحلى من المزارعين.

وطالب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية من المسئولين عن الشونة بضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام الموردين لتيسير عمليات التوريد وتذليل أى عقبات تواجههم مع التأكد من مطابقة القمح المحلى للمواصفات والشروط المعلن عنها.



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