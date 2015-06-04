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طبيب الأهلي: باسم جاهز للإفريقي .. وهذا موقف عمرو جمال من المشاركة

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طبيب الأهلي: باسم جاهز للإفريقي .. وهذا موقف عمرو جمال من المشاركة طبيب الأهلي: باسم جاهز للإفريقي .. وهذا موقف عمرو جمال من المشاركة

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن باسم علي الظهير الأيمن للفريق جاهز للمشاركة أمام الإفريقي التونسي على الرغم من الإصابة التي تعرض لها في مران يوم الخميس.

ويسافر الأهلي إلى تونس لملاقاة الإفريقي يوم الأحد المقبل في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية بعد التغلب عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف.

ولم يستطع باسم إكمال مران الأهلي وخرج بعد شعوره ببعض الآلام، وأكد الطبيب أن الظهير الأيمن للفريق تلقى كدمة في الفخذ، مششدا على أنها لن تؤثر على موقفه من المشاركة في المباراة.

وأضاف في الوقت ذاته قائلا أن عماد متعب وصبري رحيل جاهزان أيضا لخوض المباراة، وأنه لا يوجد ما يمنع مشاركتهما، وأنها سوف يخوضان مران استشفائي يوم الجمعة في تونس.

ولم يشارك متعب ورحيل في المران الجماعي للأهلي، واكتفيا بالركض حول الملعب بسبب معانتهما من إجهاد في العضلة الخلفية.

وبسؤاله عن إذا كان بمقدور عمرو جمال المشاركة في المباراة بعد انضمامه لقائمة الأهلي لأول مرة بعد شفائه بقطع في الرباط الصليبي.

أجاب"عمرو جاهز من الناحية الطبية للمشاركة، لكن الخوف الوحيد لدينا هو أن المباراة صعبة للغاية وبها ضغوطات كبيرة ومن المفترض ألا يشارك عند وجود ضغط كبير عليه حتى لا تحدث له انتكاسة بسبب حماس اللاعبين".

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فيديو اليوم السابع