"المهن السينمائية" تدعو الفنانين لحماية اعتصام الثقافة

بيان النقابة: وزير الثقافة هاجم المثقفين بمليونية "رابعة العدوية"

كتب : ماهر هنداوى ومحمد الابنودى الأربعاء 12-06-2013 01:11

دعت نقابة المهن السينمائية جميع الفنانين لحماية الاعتصام القائم أمام وزارة الثقافة لإنقاذ الثقافة المصرية من اضطرابات وزارة الثقافة وتخليها عن حماية الساحة الثقافية في هذا الوطن العريق الذي أضاء بفنونه هذا الكون قبل بداية التاريخ.

وأضاف البيان، الصادر عن نقابة المهن السينمائية، أن وزير الثقافة انضم إلى مليونية "رابعة العدوية"، واعتلى منابرها ليهاجم المثقفين، فلما نصب وزيرا قال على المنبر: "إننا وأمثالنا السبب في عدم تحرير القدس".

وأكد البيان: "إننا لم نر أحدا من الجهاديين يذهب لتحرير القدس"، ووجه البيان رسالة إلى وزير الثقافة قائلا: "ماذا فعلت يا وزير الثقافة لمنع إبادة قصور الثقافة التي سعى إليها الإخوان مرارا، وأين لهفتكم لصحوة الثقافة وإنقاذ الفنون التي أنارت حضارات مصر".

وتضمن البيان تساؤلات كثيرة لوزير الثقافة حول قراراته بشأن إنقاذ صناعة السينما التي قام بتدريسها حتى حصل على الدكتوراه من خلال الأفلام التي صنعت ثقافته.