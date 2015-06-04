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لمريض الصرع.. إزاى تستعد من الآن لصيام رمضان؟

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لمريض الصرع.. إزاى تستعد من الآن لصيام رمضان؟ لمريض الصرع.. إزاى تستعد من الآن لصيام رمضان؟
الصرع من الأمراض التى قد تعرض الشخص لنوبة مفاجئة أو تشنجات، نتيجة لعدم الانتظام فى تناول العلاج أو عدم اتباع بعض التعليمات.

وحول هذا يقول الدكتور ماجد عبد الرسول أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة: إن مرضى الصرع قد تواجههم بعض المشاكل فى شهر رمضان، كالتعرض لنوبة الصرع أو تشنجات، لذا فمن الضرورى التعرف على بعض التعليمات قبل رمضان لتجنب حدوث أى مضاعفات منها، لابد من الانتظام والتعود على تناول العلاج فى المواعيد الثابتة له، لافتا إلى أن هناك بعض الأدوية المضادة للتشنجات ممتدة المفعول يتم استخدامها كل 24 ساعة.

ويستكمل د. ماجد عبد النصير حديثه قائلا: "بالنسبة للمرضى غير المنتظمين فى العلاج من الأفضل لهم فى شهر رمضان تناول الأدوية الممتدة المفعول والتى تؤخذ مرة فى اليوم، ويتم تناولها مع وجبة السحور، أما إذا كان المريض حالته ليست شديدة ولا يعانى من نوبات صرعية، من الممكن أن يتناول عقاقير غير ممتدة المفعول ويتم أخذها مرتين فى اليوم.

ويتابع أستاذ جراحة المخ والأعصاب، إذا تناول مريض الصرع هذه الأدوية ومازال يعانى من نوبات الصرع، فيوصى له بالإفطار وأخذ العلاج الملائم لحالته.

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مصر 365