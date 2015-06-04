لحواء.. خلى بالك إهمال علاج تكيس المبايض يسبب الاصابة بأمراض القلب

تكيس المبايض أحد الأمراض التى تعانى منها الكثير من النساء، وتسبب الكثير من المشاكل الصحية للسيدة أو الفتاة المصابة بها.

وحول ذلك يشير الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، إلى أن تكيس المبايض هو مرض يصيب المبايض ويتسبب فى حدوث اضطراب لعملية الإباضة الطبيعية، وذلك بسبب حدوث خلل هرمونى فى الجسم.

ويضيف أن تكيس المبايض يسبب اضطرابات الدورة الشهرية، وزيادة الوزن وظهور الشعر الخشن فى مناطق مختلفة من جسم المرأة، وأحيانًا لا يكون للمرض أى أعراض ويمكن اكتشاف وجوده مصادفة أثناء الفحص الروتينى للمريضة.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أنه حال تجاهل أو عدم الاهتمام بعلاج تكيسات المبياض فقد تتعرض السيدة إلى بعض المضاعفات على المدى البعيد، ومنها:

>1- الإصابة بسرطان الرحم.

>2- عدم انتظام نسبة السكر فى الدم يتسبب فى الإصابة بمرض السكرى.

>3- ارتفاع ضغط الدم.

>4- الإصابة ببعض أمراض القلب والشرايين.