3 طرق لاستخدام بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد

تحدثت العديد من الدراسات الطبية عن الفوائد الصحية لبذور الكتان التى تحصى، ولكن ما هو دور بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد؟.

وفى هذا السياق، تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن تناول بذور الكتان يساعدك فى التخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم، ويساعدك على التمتع بوزن مثالى.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأشخاص الذين ينصح بتجنب تناولهم لبذور الكتان، وذلك فى الحالات التالية:

>1- بذور الكتان تزيد نسبة سيولة الدم فى الجسم لذلك ينصح بعدم تناولها لبعض الأشخاص كامرأة الحامل والأشخاص الذين يعانون من النزيف.

>2- ينصح بتجنب تناولها لمرضى السكر لأنهم قد يتعرضون لهبوط فى نسبة السكر فى الدم.

>3- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة الدهون الثلاثية .

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الحيل التى يمكنك من خلالها الاستفادة من بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد، ومنها:

>1- يمكنك وضع ملعقة من بذور الكتان على كوب من الحليب، فهذا يعد وجبة غذائية كاملة تمد جسمك بكل ما يحتاجه، وأيضا يشعرك بالشبع لفترات طويلة.

>2- عند شعورك بالجوع يمكنك وضع ملعقة من بذور الكتان على علبة من الزبادى الخالى الدسم.

>3- يمكنك وضع ملعقة من بذور الكتان على طبق السلطة الخضراء، فهذه تعد واجبة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وأيضا تساعدك على حرق الدهون فى الجسم.

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