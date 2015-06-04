أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

3 طرق لاستخدام بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد

Google+ Print
3 طرق لاستخدام بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد 3 طرق لاستخدام بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد
تحدثت العديد من الدراسات الطبية عن الفوائد الصحية لبذور الكتان التى تحصى، ولكن ما هو دور بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد؟.

وفى هذا السياق، تجيب الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مؤكدة أن تناول بذور الكتان يساعدك فى التخلص من المتراكمة فى الجسم، ويساعدك على التمتع بوزن مثالى.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض الأشخاص الذين ينصح بتجنب تناولهم لبذور الكتان، وذلك فى الحالات التالية:
>1- بذور الكتان تزيد نسبة سيولة الدم فى الجسم لذلك ينصح بعدم تناولها لبعض الأشخاص كامرأة الحامل والأشخاص الذين يعانون من النزيف.
>2- ينصح بتجنب تناولها لمرضى السكر لأنهم قد يتعرضون لهبوط فى نسبة السكر فى الدم.
>3- الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع فى نسبة الدهون الثلاثية .

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الحيل التى يمكنك من خلالها الاستفادة من بذور الكتان فى التخلص من الوزن الزائد، ومنها:
>1- يمكنك وضع ملعقة من بذور الكتان على كوب من الحليب، فهذا يعد وجبة غذائية كاملة تمد جسمك بكل ما يحتاجه، وأيضا يشعرك بالشبع لفترات طويلة.
>2- عند شعورك بالجوع يمكنك وضع ملعقة من بذور الكتان على علبة من الزبادى الخالى الدسم.
>3- يمكنك وضع ملعقة من بذور الكتان على طبق السلطة الخضراء، فهذه تعد واجبة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية وأيضا تساعدك على حرق الدهون فى الجسم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم