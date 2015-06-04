السيطرة على حريق هائل شب بمجمع نفايات فى الغردقة

سيطرت منذ قليل قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة على حريق هائل، شب فى مجمع نفايات الغردقة، دون وجود خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق هائل بمجمع نفايات شمال مدينة الغردقة، نتيجة شدة الرياح وسوء الأحوال الجوية، مما أدى إلى اشتعال النيران بالمجمع، وتم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر بشرية .

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