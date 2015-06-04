السجن المشدد 10 سنوات لـ 42 إخوانيا فى أحداث شغب مستشفى المعلمين بسوهاج

>أسدلت اليوم الخميس محكمة جنايات سوهاج، الستار على قضية أحداث شغب مستشفى المعلمين والمتهم فيها 54 إخوانيًا، بينهم 27 متهمًا "محبوسين" فى اتهامهم فى أحداث الشغب، فى أول أيام الاستفتاء على الدستور، والتى أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة بينهم العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان سوهاج، حيث قضت بمعاقبة 42 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا وغيابيا ، و5 سنوات لـ3 متهمين، والسجن 3 سنوات لـ6 متهمين وبراءة 3 متهمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد، بحضور المستشار أحمد عوض رئيس النيابة الكلية بسوهاج بأمانة سر طه حسين وعادل أبو الريش.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بمظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.