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25 يونيو.. الحكم على "الملكة شاهى" المتهمة بإدارة 80 موقعا إباحيا

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25 يونيو.. الحكم على "الملكة شاهى" المتهمة بإدارة 80 موقعا إباحيا 25 يونيو.. الحكم على "الملكة شاهى" المتهمة بإدارة 80 موقعا إباحيا
حجزت محكمة جنح العجوزة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الحسينى، وبحضور على السيسى وكيل النيابة، وسكرتارية محمد جبر، محاكمة "الملكة شاهى"، المتهمة بإدارة 80 موقعًا إباحيًا إلى جلسة 25 يونيو الجارى للنطق بالحكم .

كان أحمد خطاب مدير نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس وإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أحال المتهمة بإدارة 80 موقعًا للأفلام الإباحية للمحاكمة العاجلة.

جاء ذلك بعد ان أمر باسم أحمد وكيل أول النيابة، بحبس الطالبة التى تُلَقَّب بـ"الملكة شاهى"، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إدارة 80 موقعًا جنسيًا على الإنترنت، واستقطاب راغبى المتعة لممارسة الجنس مع الساقطات مقابل 1500 جنيه، حيث تم ضبطها بعد مداهمة شقتها فى المهندسين.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب عثرت على أجهزة لاب توب ومقاطع لسيدات أثناء ممارستهن الجنس مع الرجال، فضلاً عن مواقع إباحية تديرها المتهمة.

وقالت المتهمة فى التحقيقات، إنها تدرس فى الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وتُلقب بـ"الملكة شاهى"، وأشرفت على معظم المواقع الإباحية المعروفة على شبكات الإنترنت.

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