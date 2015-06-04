أخبار عاجلة

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط للتعرف على السيدات بمدينة نصر

Google+ Print
إحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط للتعرف على السيدات بمدينة نصر إحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط للتعرف على السيدات بمدينة نصر
أحال أيمن المنشاوى وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار أحمد شورب، عامل للمحاكمة العاجلة لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وذلك للتعرف على السيدات وإنشاء علاقات عاطفية معهن.

وكان قد أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وذلك للتعرف على السيدات وإنشاء علاقات عاطفية معهن.

كان تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من السيدة "هالة حامد نبوى" 30 سنة ومقيمة الإسماعيلية بأنها أثناء استقلالها سيارة تاكسى فوجئت بأحد الأشخاص يرتدى الملابس الأميرية برتبة ملازم أول وقام بإجبار سائق التاكسى على التوقف، وطلب منها النزول واستقلال السيارة قيادته رقم ف ر ه 963 ماركة ميتسوبيشى لانسر فضى اللون وعند رفضها تعدى عليها بالسب والشتم وانصرف.

وبالفحص تبين بالكشف على السيارة، أنها مقيدة باسم "أشرف.م" 35 سنة سمسار ومقيم دائرة القسم وعلى الفور أمكن ضبطه، وبمناقشته أقر بأنه بتاريخ الواقعة قام بإعارة السيارة لأحد أصدقائه ضابط شرطة "خالد" ومقيم دائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الأخير وتبين أنه "خالد.أ" 31 سنة عامل ومقيم دائرة القسم وأصل بلدته محافظة القليوبية وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته 2 بدلة ميرى، 2 إسبيلايت برتبة نقيب وحذاء جلدى وصورة بطاقة شخصية مدون عليها اسم المتهم ومن الخلف ضابط شرطة بوزارة الداخلية.

وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته فى التعرف على المجنى عليها، واعتياده انتحال صفة ضابط شرطة حتى يتمكن من مراودة السيدات عن أنفسهن وإنشاء علاقات عاطفية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت عليه واتهمته بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365