إحالة عامل للمحاكمة بتهمة انتحال صفة ضابط للتعرف على السيدات بمدينة نصر

أحال أيمن المنشاوى وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار أحمد شورب، عامل للمحاكمة العاجلة لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وذلك للتعرف على السيدات وإنشاء علاقات عاطفية معهن.

وكان قد أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وذلك للتعرف على السيدات وإنشاء علاقات عاطفية معهن.

كان تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من السيدة "هالة حامد نبوى" 30 سنة ومقيمة الإسماعيلية بأنها أثناء استقلالها سيارة تاكسى فوجئت بأحد الأشخاص يرتدى الملابس الأميرية برتبة ملازم أول وقام بإجبار سائق التاكسى على التوقف، وطلب منها النزول واستقلال السيارة قيادته رقم ف ر ه 963 ماركة ميتسوبيشى لانسر فضى اللون وعند رفضها تعدى عليها بالسب والشتم وانصرف.

وبالفحص تبين بالكشف على السيارة، أنها مقيدة باسم "أشرف.م" 35 سنة سمسار ومقيم دائرة القسم وعلى الفور أمكن ضبطه، وبمناقشته أقر بأنه بتاريخ الواقعة قام بإعارة السيارة لأحد أصدقائه ضابط شرطة "خالد" ومقيم دائرة القسم.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية الأخير وتبين أنه "خالد.أ" 31 سنة عامل ومقيم دائرة القسم وأصل بلدته محافظة القليوبية وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته 2 بدلة ميرى، 2 إسبيلايت برتبة نقيب وحذاء جلدى وصورة بطاقة شخصية مدون عليها اسم المتهم ومن الخلف ضابط شرطة بوزارة الداخلية.

وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة لرغبته فى التعرف على المجنى عليها، واعتياده انتحال صفة ضابط شرطة حتى يتمكن من مراودة السيدات عن أنفسهن وإنشاء علاقات عاطفية، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت عليه واتهمته بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.