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مواطن يتهم موظفاً بمكتب بريد بلبيس فى الشرقية بإهانته

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مواطن يتهم موظفاً بمكتب بريد بلبيس فى الشرقية بإهانته مواطن يتهم موظفاً بمكتب بريد بلبيس فى الشرقية بإهانته
تقدم موجه بالتربية والتعليم بإدارة بلبيس بالشرقية، اليوم الخميس، ببلاغ يتهم فيه موظفا بمكتب بريد بلبيس الرئسى بمحافظة الشرقية، بإهانته أمام المواطنين وجرح كرامته ورفضه إعطاءه دمغة، وقيام أحد الأشخاص ببيع الدمغة بالسوق السوداء.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا من "سعيد غريب" موجه بالتربية والتعليم بإدارة بلبيس التعليمية، ومقيم دائرة مركز بلبيس، أثناء قيامه بالذهاب لمكتب بريد بلبيس الرئيسى، اليوم، لشراء دمغة، قال له موظف بالبريد "روح هات دمغة من الصيدلية" وتهكم عليه أمام الجميع، بدون سبب.

وعندما خرج خارج مكتب البريد، وجد أحد الأشخاص يبيع الدمغة، بالسوق السوداء، فقرر تحرير محضر ضد الموظف ويدعى " حامد م م " بسبب تهكمه منه، ولكى يعرف أن الدولة بها قانون، واستشهد مقدم البلاغ بموظف آخر المكتب شاهد الواقعة وطلب من زميله أن يعطيه الدمغة. تحرر المحضر رقم 5777 إدارى مركز شرطة بلبيس وجارى العرض على النيابة العامة.
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مصر 365