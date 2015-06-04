دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية فجر العدلى لهتافها ضد السيسى بألمانيا

أقام الدكتور سمير صبرى المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العدلى المقيمة بألمانيا والتى هتفت ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال صبرى فى دعواه إن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى يجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا يتطلع إليها الشعب المصرى كله، ويتمنى أن تنجح وتؤتى بثمارها وسط مخاطر وتهديدات تطلقها الجماعة الإرهابية تتعلق بحياة الرئيس المصرى فور وصولة إلى ألمانى، ومع كل هذة البذاءات والتحديات يسافر الرئيس إلى ألمانيا ولم يحرك ساكنا لكل هذه التهديدات والمهاترات وتستقبله ألمانيا بحفاوة بالغة مقدرة زيارته آخذة فى الاعتبار عظمة مصر وشعبها.

وعبر صبرى عن غضبه بما حدث خلال الزيارة بين صحفيين مصريين، خلال المؤتمر الذى عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العاصمة الألمانية برلين وذلك عندما طلبت صحفية مصرية مقيمة فى ألمانيا، فى أعقاب انتهاء المؤتمر، تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، ولما لم يسمح لها بذلك هتفت ضد مصر ورئيسها.

واستند صبرى فى دعواه على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والذى نص فى المادة 16 / 9 على وجوب إسقاط الجنسية عن كل من يقوم بعمل للإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى، وكان من الثابت أن أركان المادة 16 من قانون الجنسية قد انطبقت كافة شرائطها على الصحفية المصرية فجر العدلى والمقيمة بألمانيا مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها.

>