بدء تشغيل أول وحدة فرم وتعقيم للنفايات الطبية بمستشفى أسيوط



> أعلن الدكتور أسامة إبراهيم مدير مستشفى الراجحي الجامعي للكبد عن بدء تشغيل أول وحدة فرم وتعقيم للنفايات الطبية الخطرة بالمستشفى، المفرمة التي تعد هي الأولى من نوعها على مستوى محافظة أسيوط و مستشفيات أسيوط الجامعية، وتعتبر من أفضل طرق التخلص من النفايات الطبية حيث تمثل خطوة نحو الحصول على بيئة نظيفة و تأتي في إطار سعي المستشفى للحصول على شهادة الجودة ، كما تمثل إضافة إلى نجاحات مستشفى الراجحي وتميزها في مجال علاج أمراض الكبد و الجراحات وزراعة الكبد وهو ما تنفرد به على مستوى محافظات الصعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط، والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

> وعن طبيعة عمل الجهاز أوضح مدير المستشفى أن الجهاز يقوم بفرم ثم تعقيم النفايات الطبية الخطرة مثل (أكياس الدم ، البلاستيك، الالات الحادة وغيرها) وتحويلها إلى منتج نظيف صديق للبيئة، وهو جهاز ذو قدرة عالية حيث يستطيع التعامل مع 50 كجم /دورة ، والدورة مدتها نصف ساعة .

مضيفاً أن تقنية التعقيم بالجهاز تتميز بحرارة الاحتكاك حيث تصل درجة حرارة التعقيم الى 150° مئوية بالإضافة الى تدمير المخلفات الطبية اثناء طحنها وتحويلها الى مسحوق داكن اللون جاف.

> مسحوق المعالجة يتميز بانه خالي من النفايات الحادة، عديم الرائحة، غير قابل لأعاده التصنيع.

> يذكر أن الأجهزة المستخدمة لهذه التقنية تتميز بالحجم المدمج حيث يمكن تركيبها في غرفة عادية ولا تحتاج لمولد بخار وتستخدم مياه الصنبور العادي فلا تحتاج الى ميسر مياه و يتم تعبئة مسحوق المعالجة في أكياس عادية.

> مؤكداً أن المستشفى لازالت تحتاج لمزيد من الدعم وتدعوا المواطنين والمؤسسات للمساهمة فى مكافحة هذا المرض.