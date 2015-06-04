رئيس يونيليفر: نهدف للوصول إلى 10 مليون مصري

أقمت مؤسسة يونيليفر مشرق من خلال منتج لايفبوى بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، احتفالية كبرى، الأربعاء، بفندق سميراميس انتركونتنتال القاهرة بمناسبة بدء المرحلة الثانية للحملة القومية للتوعية الصحية و غسل الايدي للوصول الي مليون تلميذ بالمدارس المصرية و امهاتهم و بناء المدارس في صعيد مصر .

شملت الاحتفالية توقيع بروتوكول التعاون بين يونيليفر و مؤسسة مصر الخير لبدء الحملة و كلمات من السادة رئيسي مؤسسة مصر الخير و شركة يونيليفر – كما شملت عرض لخطة يونيليفر للتنمية المستدامة 2020 و عرض لفيلم وثائقي للتعاون بين مصر الخير و منتج لايفبوى و شركة يونيليفر.

حضر الاحتفالية الدكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام بوزراة التربية و التعليم نائبا عن وزير التربية و التعليم و الدكتور أحمد محمد سعفان رئيس الادارة المركزية للطب العلاجي و نائبا عن وزير الصحة و الدكتورة شيرين عاصم عبد الرازق مساعد وزيرة التطوير الحضاري و العشوائيات و رؤساء القطاعات التجارية و الاقتصادية بسفارتي المملكة الهولندية و الانجليزية و المهندس أشرف بكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة يونيليفر المشرق العربي و الدكتور خالد فصيح الرئيس التنفيذي الوحدة الاسترتيجية للتواصل نائبا عن فضيلة الشيخ على جمعة رئيس مجلس الامناء والدكتورة نشوى أيوب رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير و باسم عياد رئيس قطاع التسويق بمؤسسة يونيليفر

و في البداية أكد المهندس منير الجزايرلي مدير عام التسويق أن الحملة بدأت منذ عان 2012 و تستهدف الوصول الي 5 مليون تلميذ بمختلف القطاعات الدراسية بالجمهورية مع التركيز على الصعيد كما انها تتضمن بناء مدارس جديدة بصعيد مصر – و انها تؤكد على اهمية الدور الاجتماعي و التنموي للمؤسسات الاقتصادية الكبرى

و قال الدكتور عماد الوسيمي ممثل وزارة التربية و التعليم أن هذه الحملة لاتقتصر فقط على الاهتمام بغسل الايدي و لكن لمقاومة الامراض الخطيرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة مثل الايبولا و غيرها و ان هناك شراكة حقيقية بين وزارة التربية و التعليم و مؤسسة يونيليفر منذ بداية الحملة و شاركت الوزرارة في احتفالية العام الماضي للوصول الي 10 الاف تلميذ في يوم واحد في الاحتفالية بيوم غسل الايدي العالمي في اكتوبر من كل عام و انه صدر قرارا وزاريا لتشكيل لجنة صحية لكل مدرسة و ادارة و مديرية تعليمية للاهتمام بصحة تلاميذ مصر – كما تم تطوير المناهج التعليمية لتتضمن مواد تعليمية عن العادات السلوكية الخاطئة في النظافة و الاهتمام بالصحة بشكل عام لتعديل سلوكيات الاطفال.

و أكد المهندس أشرف بكري الرئيس التنفيذي لمؤسسة يونيليفر بالمشرق العربي أن هناك خطة عالمية موضوعة من قبل يونيليفر العالمية للوصول الي 10 مليون مصري من خلال برامج العناية الشخصية و صحة الاسنان و الغذاء الصحي حتى عام 2020 – كما تتضمن الخطة التوظيف غير المباشر و فتح فرص العمل لحوالي 10 الاف سيدة معيلة في المناطق المحرومة و العشوائية و تحسين جودة الحياة لهن بالاضافة الي توفير فرص عمل صغيرة و متوسطة لشباب الخريجين من خلال مشروع ( سفير ) الذي استهدف حوالي 550 شاب منذ 2012 في قرى و نجوع مصر

و أضاف انه بالمشاركة مع مؤسسة مصر الخير سنستطيع من خلال مشارعنا المختلفة خاصة الحملة القومية لغسل الايدي الوصول الي قرى و نجوع مصر في جنوب البلاد.

و قال الدكتور خالد فصيح الرئيس التنفيذي للتواصل بمؤسسة مصر الخير أن المؤسسة تعد شراكة طويلة الاجل مع المؤسسات الاقتصادية الناجحة مثل يونيليفر للعمل في المشروعات الاستراتيجية و التي تؤثر بالفعل على الانسان المصري – خاصة ان مؤسسة مصر الخير تصل خدماتها الي 7 مليون مواطن مصري خلال العام الوتحد و نهدف الي مضاعفة الرقم من خلال الشراكات الناجحة مع المؤسسات الكبرى

و قال باسم عياد المدير العام للتسويق بيونيليفر مشرق أن الاحتفالية تهدف الي التأكيد على أهمية الدور الاجتماعي و التنموي المستدام للمؤسسات الاقتصادية الخاصة الكبرى مثل شركة يونيليفر بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة مصر الخير – و هى واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية و المجتمعية في مصر و التي تخدم الملايين من البسطاء في كافة ربوع الجمهورية، و أن الحملة القومية لغسل الايدي هى و احدو من أكبر الحملات الصحية بالجكهورية لانها تستهدف الوصول الي 5 مليون تلميذ في مدارسهم بمصر و كذلك الوصول بمشروعاتنا في مجال المعيشة المستدامة الي كافة اطفال مصر في القرى و صعيد البلاد.

و أكد الكتور احمد محمد سعفان رئيس الادارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة أن الاعتماد على برامج التنمية المستدامة مثل الذي تفعله مؤسسة يونيليفر مع الحكومة المصرية هو الضامن للنجاح لمثل هذه المشروعات العملاقة التي تصل الي ملايين المصريين بدون بروباجندا اعلامية – و لكنه عمل على أرض الواقع و هو ما تحتاجه مصر في الفترة الحالية و ان البنك الاهلى المصري تبرع بمبلغ 25 مليون جنيه لتطوير مستشفى الحميات بالعباسية لخدمة الفقراء و البسطاء .. و هو دليل ناجح على التعاون بين المؤسسات الاقتصادية و الحكومة و هو ما نستهدفه في الفترة القادمة

شهد الاحتفالية قيادات وزارة التربية و التعليم و مؤسسة مصر الخير و مؤسسة يونيليفر المشرق العربي و رؤساء القطاعات الاقتصادية بسفارات المملكة البريطانية و المملكة الهولندية و ممثلوا الجهات الإعلامية.