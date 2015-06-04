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بالصور.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

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اعتمد محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، نتيجة امتحان الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، ومن المقرر تكريم العشرة الأوائل، لحثهم لبذل المزيد من الجهد للاستمرار فى مسيرة التفوق.

من جانبه أكد عبد الجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح سجلت فى الشهادة الإعدادية 62.8% وبلغ عدد المتقدمين 14 862 طالبا وطالبة فى الشهادة الإعدادية، وفى الشهادة الإعدادية المهنية سجلت نسبة النجاح 68.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 2143، وفى الشهادة الابتدائية سجلت نسبة النجاح 77.9 وبلغ عدد المتقدمين للامتحانات 19603.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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