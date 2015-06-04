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بالفيديو.. وزير الاستثمار: ميركل قالت للسيسى "مقتنعون بالموقف المصرى حاليا"

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بالفيديو.. وزير الاستثمار: ميركل قالت للسيسى "مقتنعون بالموقف المصرى حاليا" بالفيديو.. وزير الاستثمار: ميركل قالت للسيسى "مقتنعون بالموقف المصرى حاليا"
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الإدارة المصرية تسعى لمزيد من الاستقرار والحريات، لكن فى ظل الاضطرابات الموجودة، فإن الأوضاع مختلفة من المنظور المصرى عنه من الألمانى.

وأضاف وزير الاستثمار، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع" من برلين، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قالت للرئيس عبد الفتاح السيسى: "إننا مقتنعون حاليا بالموقف المصرى"، وقال المسئولون الألمان للرئيس والوفد المرافق له، إن عقوبة الإعدام ليست موجودة فى القوانين الأوروبية.

وأكد أشرف سالمان، أن الزيارة اقتصادية جدا، موضّحًا: "يمكن أنا راجل مابفهمش فى السياسة، وأنا أكتر تجاه الاقتصاد، لكن خلينا نقتنع كلنا أن الاتنين وجهين لعملية واحدة"، لافتًا إلى أنه تم أمس انعقاد مؤتمر فى تمام الساعة الثانية، واستمر حتى الخامسة، حضرته 187 شركة ألمانية، و100 مصرية، وألقى الرئيس كلمة اقتصادية بحتة خلال المؤتمر.

وأوضح وزير الاستثمار: "كل المجتمع الألمانى بيسأل: أخبار الاستقرار إيه فى ؟، وطالما ألمانيا دعت مصر لهذه الزيارة، فمعناها أن ألمانيا مقتنعة بموقف مصر، وعاوزة تكمل دعم مصر، وده له أثر إيجابى جدًا على الاستثمارات الألمانية فى حد ذاتها، ثم جاء العشاء الذى نظمه وزير الاقتصاد وتطرق فيه إلى جوانب فى الاستثمار، واستثمارات شركة سيمنز فى الكهرباء 14 ألفا و400 ميجا وات خلال الـ30 شهرا القادمين".


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